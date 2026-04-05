Semana Santa mostró turistas más cautelosos y escapadas cortas: todos los números

La Semana Santa dejó un balance mixto para la actividad turística argentina: creció la cantidad de viajeros, pero el nivel de gasto mostró señales de ajuste. Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un total de 2.852.256 turistas recorrieron distintos destinos del país durante el fin de semana largo, generando un impacto económico directo estimado en $808.198 millones.

El número de viajeros representó un incremento del 5,6% respecto a 2025, confirmando una recuperación moderada del turismo interno en fechas clave del calendario nacional. Sin embargo, el informe advierte que el aumento en la movilidad no se tradujo en mayor consumo real.

Al descontar el efecto inflacionario, el gasto total registró una caída interanual del 18,9%, reflejando un cambio en el comportamiento del turista argentino, que priorizó el control del presupuesto y las escapadas cortas.

Un turista más prudente y viajes más breves

El gasto promedio diario por persona se ubicó en $108.982, lo que implicó una baja real del 8,4% frente al año anterior. A su vez, la estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025.

Desde CAME señalaron que el encarecimiento del transporte y la situación económica general influyeron en las decisiones de viaje, impulsando un perfil de turista más cauteloso. En este contexto, crecieron las escapadas cercanas y las actividades gratuitas o de bajo costo, especialmente propuestas culturales, religiosas y recreativas organizadas por municipios.

El movimiento turístico mostró además una fuerte dispersión territorial. Destinos tradicionales como Bariloche, Mendoza, Salta, Puerto Iguazú y Mar del Plata mantuvieron niveles elevados de ocupación, mientras que también ganaron protagonismo localidades emergentes del interior con propuestas accesibles.

Turismo activo, pero con señales de ajuste

El informe destaca que, pese a la moderación del gasto, el volumen de viajeros permitió sostener la actividad económica en rubros clave como alojamiento, gastronomía, transporte y comercio regional.

En lo que va de 2026 ya se registraron tres fines de semana largos, durante los cuales viajaron más de 6,8 millones de turistas, generando un movimiento económico total cercano a $2,04 billones, lo que confirma que el turismo interno continúa siendo un motor relevante para las economías regionales, aunque adaptado a un escenario de menor poder adquisitivo.