Un proyecto buscan limitar créditos de billeteras y fijar tope a tasas: ¿de qué se trata?

El crecimiento de los créditos digitales otorgados por billeteras virtuales volvió al centro del debate regulatorio en Argentina. Un proyecto legislativo impulsa restricciones sobre los préstamos “exprés” ofrecidos por fintech como Mercado Pago y Ualá, con el objetivo de proteger a los usuarios ante tasas elevadas y condiciones poco transparentes.

La iniciativa propone establecer un tope a las tasas de interés que pueden cobrar estas plataformas, además de exigir mayor claridad en la información brindada a los clientes. El foco está puesto en los créditos de aprobación inmediata, que se otorgan de forma casi automática y sin demasiados requisitos, pero que suelen implicar costos financieros significativamente superiores a los del sistema bancario tradicional.

En los últimos años, las billeteras digitales ampliaron su oferta de servicios financieros y avanzaron con fuerza en el segmento crediticio, especialmente entre usuarios no bancarizados. Este crecimiento generó preocupación en algunos sectores políticos y regulatorios, que advierten sobre el riesgo de sobreendeudamiento en contextos de alta inflación.

Según se desprende del proyecto, uno de los puntos clave es evitar lo que consideran “prácticas abusivas”, como tasas efectivas anuales extremadamente altas o cargos adicionales poco visibles para el usuario. En este sentido, también se busca equiparar las condiciones regulatorias con las que enfrentan los bancos, que ya están sujetos a límites y controles más estrictos por parte del Banco Central.

Desde el sector fintech, en tanto, sostienen que estos productos cumplen un rol clave en la inclusión financiera, al brindar acceso al crédito a personas que no califican en el sistema tradicional. Además, argumentan que los costos responden al mayor riesgo crediticio y a la falta de historial de muchos usuarios.

El avance de esta propuesta abre un nuevo frente en la discusión sobre cómo regular la innovación financiera sin frenar su desarrollo. Mientras tanto, el mercado sigue creciendo: cada vez más argentinos recurren a estas plataformas para financiar consumos cotidianos, en un contexto de caída del poder adquisitivo y dificultades para acceder al crédito bancario.