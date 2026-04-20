Claves del día: morosidad en Mercado Libre, la carne santafesina busca mercados y la construcción tiene su cumbre

El escenario económico argentino vuelve a mostrar contrastes marcados entre tensiones financieras, oportunidades productivas y variables externas que impactan de lleno en las expectativas locales.

Por un lado, un informe de JPMorgan encendió luces amarillas sobre Mercado Libre al advertir un crecimiento en los niveles de morosidad en Argentina. Si bien los indicadores aún se mantienen por debajo de los registrados en Brasil, el dato refleja el deterioro del poder de pago de los usuarios en un contexto de fragilidad económica.

Ese fenómeno se conecta directamente con otro dato clave: los salarios continúan perdiendo frente a la inflación. Según los últimos relevamientos, en febrero de 2026 los ingresos reales volvieron a retroceder, profundizando la pérdida de poder adquisitivo y condicionando tanto el consumo como la capacidad de endeudamiento de los hogares.

En paralelo, en la city crece el debate sobre el comportamiento de la inflación en los próximos meses, mientras el Gobierno intenta blindar los pagos de la deuda y sostener cierta estabilidad financiera. La incertidumbre sobre la dinámica de precios sigue siendo uno de los principales factores que condicionan las decisiones económicas.

A nivel productivo, Santa Fe busca posicionarse como un actor clave en el mercado internacional de carnes. En la sede de gobierno se realizará este lunes una mesa de frigoríficos con participación de actores públicos y privados, incluyendo organismos como SENASA, la ASSAL y las Bolsas de Comercio. El objetivo es capitalizar las oportunidades que surgen de la apertura comercial con la Unión Europea y Estados Unidos, destacando la calidad, trazabilidad y capacidad tecnológica de la provincia.

En ese mismo sentido, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) inicia en Rosario el ciclo “Construyamos Puentes” con el evento “Construyamos Litoral”, en el marco de su 90° aniversario. El encuentro apunta a debatir el futuro de la infraestructura y su rol estratégico en el desarrollo del país, poniendo el foco en una región clave para la competitividad argentina.

En el plano internacional, la geopolítica vuelve a impactar en los mercados: la tensión en Medio Oriente, tras el decomiso de un buque iraní por parte de Estados Unidos, provocó un rebote del petróleo del 8%. Este movimiento agrega presión a los costos globales y podría trasladarse a las economías emergentes, incluida Argentina.

Así, entre alertas financieras, deterioro del ingreso, apuestas productivas y shocks externos, el mapa económico se redefine en tiempo real, obligando a empresas, gobiernos e inversores a recalibrar estrategias en un entorno cada vez más volátil.