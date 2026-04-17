Cae el petróleo tras la apertura del estrecho de Ormuz: el impacto para los importadores

Los precios del petróleo registraron una fuerte baja este viernes luego de que Irán anunciara que el Estrecho de Ormuz permanece “completamente abierto” en el marco de un alto el fuego en la región.

El crudo estadounidense, referencia West Texas Intermediate, perforó el umbral de los 83 dólares por barril, reflejando una reacción inmediata de los mercados ante la reducción del riesgo geopolítico. El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde circula aproximadamente un 20% del petróleo global.

La confirmación de su operatividad despeja, al menos temporalmente, temores sobre posibles interrupciones en el suministro, uno de los principales factores que había impulsado al alza los precios en las últimas semanas. En este contexto, los inversores ajustaron sus posiciones ante un escenario de mayor estabilidad en la oferta.

Analistas del mercado energético señalaron que la prima de riesgo geopolítico comenzó a descomprimirse rápidamente tras el anuncio. Durante los días previos, la incertidumbre sobre un eventual bloqueo del paso marítimo había generado volatilidad y presión alcista en los precios internacionales del crudo.

Sin embargo, la sostenibilidad de esta baja dependerá de la evolución del conflicto en Medio Oriente. Si bien el alto el fuego y la apertura del estrecho representan señales positivas, los operadores continúan atentos a cualquier cambio en la situación política o militar que pueda alterar el flujo de exportaciones.

Para países importadores de energía, la caída del petróleo podría traducirse en un alivio en los costos, mientras que para exportadores implica un ajuste en sus ingresos. En el caso de Argentina, el impacto se vincula tanto al precio de los combustibles como a la competitividad de Vaca Muerta, uno de los principales polos de producción de hidrocarburos no convencionales.