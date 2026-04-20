Se volvió a picar en Medio Oriente y el petróleo arranca la semana con subas

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a impactar con fuerza en los mercados internacionales: el precio del petróleo registró un salto de hasta 8% tras el decomiso de un buque iraní por parte de Estados Unidos, en un contexto de creciente incertidumbre en torno al conflicto con Irán.

Según datos del mercado, el barril de West Texas Intermediate (WTI) subió 8,04% hasta los 90,59 dólares, mientras que el Brent del Mar del Norte avanzó 6,88% y se ubicó en 96,60 dólares. Este repunte se produjo en la apertura de los mercados asiáticos y refleja el aumento del riesgo percibido por los inversores ante posibles interrupciones en el suministro global de crudo.

El detonante inmediato fue la incautación de un carguero iraní por parte de la marina estadounidense en el Golfo de Omán. La embarcación, según Washington, intentaba evadir el bloqueo naval impuesto sobre los puertos iraníes. Tras el operativo, Irán prometió una respuesta “pronta”, lo que elevó aún más la tensión en la región.

Este episodio se suma a una serie de enfrentamientos recientes en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. La zona permanece bajo fuerte presión militar y con restricciones al tránsito marítimo, lo que afecta directamente la logística energética global.

Analistas del mercado advierten que el impacto no es solo coyuntural. La paralización parcial de los flujos por Ormuz obliga a los operadores a recalcular expectativas sobre la normalización del comercio de crudo. En este escenario, la volatilidad se mantiene elevada y los precios reaccionan rápidamente ante cualquier evento geopolítico.

El contexto es especialmente sensible porque el alza se produce luego de una caída reciente del petróleo, impulsada por expectativas de negociación entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, la negativa de Teherán a participar en nuevas conversaciones y la proximidad del vencimiento del alto el fuego profundizan la incertidumbre.

A nivel global, el conflicto vuelve a poner en foco la fragilidad del sistema energético internacional, donde eventos militares puntuales pueden alterar rápidamente los precios y las perspectivas de abastecimiento. Para países importadores, esto implica presiones inflacionarias adicionales, mientras que para productores representa oportunidades, aunque en un contexto de alta volatilidad.