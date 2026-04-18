La semana dejó un sabor agridulce para el campo: retenciones, créditos y alertas

La semana del 13 al 17 de abril dejó un escenario complejo para el agro argentino, atravesado por anuncios económicos, señales políticas y nuevas alertas productivas que reflejan la heterogeneidad del sector.

Uno de los ejes centrales fue el debate por los derechos de exportación. Según declaraciones de un funcionario del gobierno nacional, la posibilidad de alcanzar retenciones cero recién se concretaría en 2031, un horizonte que generó preocupación e incertidumbre en el sector productivo. La definición marca un contraste con las expectativas de una reducción más acelerada y mantiene en agenda uno de los principales reclamos del campo.

En paralelo, se anunciaron medidas orientadas a mejorar el acceso al financiamiento. Durante la semana se eliminaron trabas administrativas y se avanzó en la reducción del costo del crédito para el agro, en un intento por dinamizar la inversión y la producción en un contexto de márgenes ajustados. Estas iniciativas fueron bien recibidas, aunque con cautela por parte de los productores.

El frente productivo también mostró señales de alerta. Se confirmó la detección de raigrás con resistencia múltiple a herbicidas en distintas zonas del país, un fenómeno que complica el manejo de malezas y eleva los costos productivos. Especialistas advirtieron que este tipo de problemáticas requiere estrategias integradas y un cambio en las prácticas agronómicas.

Otro dato preocupante surgió del “semáforo” de las economías regionales, que evidenció un predominio de actividades en situación crítica. Diversos sectores aparecen en rojo, afectados por la caída de la rentabilidad, el aumento de costos y dificultades en los mercados, lo que refuerza la necesidad de políticas diferenciadas.

En contraste, la lechería mostró un comportamiento particular: las exportaciones se consolidaron como el principal sostén del sector frente a un consumo interno debilitado. Si bien esto permitió mantener cierto nivel de actividad, también expone la dependencia de los mercados externos y la vulnerabilidad ante cambios en los precios internacionales.

A este escenario se sumó el impacto climático, con lluvias persistentes en varias regiones productivas que comenzaron a generar complicaciones. En plena cosecha gruesa, las precipitaciones frenaron el avance de las labores en numerosos lotes, afectando tiempos y calidad de los granos. Además, en zonas sensibles como el cinturón hortícola santafesino, el exceso hídrico provocó anegamientos que derivaron en pérdidas productivas, especialmente en cultivos de hoja y hortalizas de ciclo corto, agravando la situación de productores ya golpeados por los costos.

En síntesis, la semana dejó un panorama de claroscuros para el agro argentino: mientras algunas medidas apuntan a mejorar las condiciones financieras, persisten desafíos estructurales, incertidumbre política y problemas productivos que condicionan el corto y mediano plazo.