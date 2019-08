El miércoles 28 de agosto comienza un ciclo de charlas de divulgación titulado “La traición de la Matemática. Conectando Matemática y Arte”, el cual es organizado por el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Será a las 9:30 en el aula 23 de la facultad ubicada en Pellegrini 250 piso 2. Allí se abordará la disciplina desde diversos aspectos, en un encuentro a cargo de Demian Goos, Dr. en Matemática y expositor internacional.

En el estudio neurocientífico “The experience of mathematical beauty and its neural correlates” se ha logrado probar algo que la comunidad matemática ya sabía desde el comienzo: que existe la belleza matemática; resultados, demostraciones, ideas y conceptos matemáticos que responden a una estética superior – arte.

Al mismo tiempo, es sabido que muchos artistas plásticos han trabajado entrelazando sus obras con la matemática. Vale mencionar a modo ilustrativo los trabajos de Filippo Brunelleschi – gran creador de la cúpula de la Santa Maria del Fiore en la Firenze renacentista – y los estudios de Leon Battista Alberti (1435, De Pictura), quienes en su búsqueda de la perfección estética en la pintura dieron inicio a lo que hoy conocemos como la geometría proyectiva.

Vemos que el arte y la matemática están, por más que a primera vista no parezca así, muy fuertemente entrelazadas. En esta charla se analizarán las formas de expresar conceptos matemáticos con el lenguaje del arte. Para ello, se comentará la serie “La Traición de la Matemática” creada por el disertante, inspirada en los trabajos de René Magritte y Henri Matisse, en la cual se esconden paradojas, antinomias y resultados contradictorios detrás de objetos cotidianos.

Más info: [email protected]