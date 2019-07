Este lunes, comerciantes harán una presentación ante la Justicia para revisar la cautelar que frena la habilitación de nuevos locales comerciales en Pichincha, a raíz de un pedido de vecinos que aseguran que ya no pueden vivir entre tanto ruido y movimiento nocturno. La solicitud plantea que se revoque la medida en base a que los locales abiertos y por abrir han obtenido permisos municipales para ello.

El abogado Froilán Ravena representa a una de las firmas comprendidas por la cautelar dictada por el juez Pedro Boasso que da lugar a la presentación judicial de un grupo de vecinos de Pichincha, quienes solicitaron que se impida la habilitación de nuevos locales comerciales en el radio comprendido por las calles Balcarce, Rivadavia, avenida Francia y Jujuy, hasta tanto se hagan efectivas las aplicaciones de ordenanzas que controlan la nocturnidad. En contacto con Radiópolis (Radio 2), confirmó que hoy pedirán en la Justicia que se revoque esta disposición.

El planteo de la defensa de los comerciantes se basa en que fueron autorizados por la Municipalidad de Rosario para abrir los locales en cuestión: “El inversor gastronómico no quiere confrontar y respeta la tranquilidad y el libre uso de la propiedad pero cuando hace esa inversión es porque el municipio se lo permite”, advirtió. Luego, recordó que el “planteo principal de los vecinos es la falta de control municipal”.

“Entonces –continuó–decimos que las reglas deben estar claras”, observó. “Nadie va a invertir en algo que no pueda abrir, siempre se desarrolla un negocio en concordancia con las autorizaciones que da la Municipalidad. El titular pide las autorizaciones correspondientes, cumple con los requisitos, hace la inversión, contrata empleados, construye el local y si después de todo eso resulta que no eso no se puede hacer estamos ante mucha inseguridad y creemos que las reglas no son claras”, insistió con el término.

Ravena aseguró que hay muchos emprendimientos como el que representa legalmente que están en esta situación. “Hay varios que están en trámite, que fueron cunpliendo y están por terminar la obra, ya tienen el personal contratado y ven esto con mucho temor”, indicó.

La semana pasada, la Asociación Empresaria de Rosario (AER) emitió un comunicado en el que expresaron “preocupación por la decisión del juez que representa como mensaje y antecedente la imposibilidad de desarrollo de nuevos emprendimientos”.

“Entendemos la necesidad y atendemos a los derechos de los vecinos, y más allá de la facultad que sabemos que tienen el Municipio y la Justicia de tomar este tipo de decisiones, es indispensable para la AER, que los comercios funcionen en la marco de las normativas y que estas sean respetadas”, dijo Ricardo Diab presidente de AER.