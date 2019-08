Una presentadora de la televisión estadounidense causó un verdadero revuelo al comparar a su compañero afroamericano con un gorila que acaban de mostrar en una noticia. Al día siguiente se disculpó al aire entre llantos.

Alex Houdson, de la cadena KOCO 5 TV de Oklahoma, presentó un breve video de Fin, un gorila que se muestra curioso con una cámara instalada en el zoológico. "¡Se parece a ti cuando te sacas una foto!", bromeó en referencia a su colega Jason Hackett.

En el momento su compañero la dejó pasar con otra humorada pero el tema se encendió rápidamente en redes sociales con todo tipo de comentarios, sobre todo en repudio a lo que consideraron una actitud racista de la mujer.

c--YG9QTtxI

Al día siguiente, Houdson se tomó un momento del noticiero, sentada junto al aludido compañero, donde le tomó el brazo y con la voz quebrada se disculpó.

"Dije algo que fue desconsiderado, inapropiado, y lastimé a la gente", expresó, y mirando al hombre le dijo: "Quiero que sepas que entiendo lo mucho que te lastimé, te quiero tanto, y has sido una de mis mejores amigos durante el último año y medio, y nunca haría nada a propósito para lastimarte".

Hackett no sólo aceptó las disculpas sino que quiso que lo sucedido sea una lección para todos. "Me afectó mucho y afectó muchos de ustedes en la comunidad. Escuché las llamadas y los mensajes de Facebook. Y quiero que sea un momento de aprendizaje. Y la lección es que las palabras importan, no hay duda de eso. Hay cambios demográficos en el país, nos estamos volviendo un país más diverso. Y no hay excusas", afirmó.