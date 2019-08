El rostro de Laina Morris se volvió viral en 2012 cuando grabó un video para participar en un concurso convocado por Justin Bieber. Su vara inspiró un meme que los usuarios de la red utilizan desde entonces para hacer chistes sobre el estereotipo de una mujer celosa, controladora y maniática. Siete años después el presente de la joven está más cerca de la tristeza que de las risas.

En su video, Laina hacía una parodia de una de las canciones de Bieber, en la que interpretaba a una novia "intensa" y celosa. La joven disfrutó su fama durante casi siete años. Creó un canal de YouTube que acumula millones de visitas y apareció en programas de televisión, pero hace unos días publicó el que dijo que sería su último video. . Su presente y el adiós a Youtube "Terminé con una verdadera depresión profunda", dice Morris en una parte del video, que dura 28 minutos, según publicó Bbc.com. "Lo mantenía como un profundo secreto… sentía vergüenza y culpa por estar estresada y abrumada en un mundo y con un trabajo y oportunidades que eran tan grandiosas que no podía entender por qué no podía manejarlas". En el video Laina le cuenta a sus seguidores que desde finales de 2018 comenzó tratamiento psicológico y psiquiátrico y comenzó a ser medicada contra la depresión y la ansiedad. "Sorpresivamente, tomar esa medicación fue muy, muy difícil", dijo y agregó: "Me costó aceptar el hecho de que necesitaba ayuda con mi salud mental". En su despedida, Laina también incluye algunos fragmentos de videos de los que se siente "avergonzada" y que hasta ahora no había publicado. "Se supone que ustedes nunca verían esto", dice, "pero al final, el mensaje que quiero darles con estos videos es más importante que evitarme la vergüenza". En esos fragmentos, que muestran "una parte difícil" de su vida, se le ve llorando y desahogándose por la lucha que libra contra la depresión y la ansiedad. Mensaje para sus fans Laina, sin embargo, advierte que esos "momentos difíciles" no son la única razón por la que abandona YouTube. "He crecido, la vida ha cambiado y mis prioridades han cambiado", dice la youtuber y agregó que "honestamente, mi relación con YouTube comenzó a volverse más negativa que positiva". En su video, Laina dice que comparte su experiencia como una forma de ayudar a personas que puedan estar pasando por la misma situación. "Quiero animar a cualquier persona que esté viendo esto, que se esté sintiendo realmente mal y sienta que está teniendo problemas de depresión y ansiedad, o cualquier otra enfermedad mental, a que por favor busque ayuda". "Tómate el tiempo para aceptar eso dentro de ti mismo y quererte". "Puedes tener un terapeuta, familia y amigos… pero al final tú estás solo contigo y tus pensamientos y necesitas amarte a ti mismo", culminó diciendo.