Con localidades agotadas, el último sábado La Beriso se presentó en Rosario. La banda que lidera Rolo Sartorio ofreció en el salón Metropolitano un potente show que incluyó el repaso de sus canciones, el vitoreo de los fans y un momento especial protagonizado la familia de Antonella Trivisonno, la niña rosarina que sufrió un siniestro vial fatal y cuyos órganos fueron donados.

“Nosotros fuimos a llevarle la remera y Rolo nos pidió que lo esperemos. Y aparece él. Fue muy raro, muy especial. Emocionante estar ahí”, reseñó Silvia Trivisonno, mamá de Antonella, en diálogo con Domingo para armar (Radio 2).

Con un aplauso cerrado, las y los presentes recibieron a los familiares de Antonella. La afectuosa acogida le puso cuerpos (en plural) al trabajo que llevan adelante desde hace tiempo.

“Nosotros no dimensionamos lo que hacemos. Hablamos en la radio y no sabemos a cuánta gente le interesa. Lo hacemos porque nos hace bien hacerlo y porque está la necesidad de difundir no sólo para que se donen los órganos sino para todos podamos tener una mejor calidad de vida”, continuó Silvia.

En tal sentido, puntualizó la importancia de que exista un “día del donante de órganos” y la necesidad de que la voluntad de donar se manifieste por escrito.

.

A instancias del diputado Agustín Rossi, el último junio ingresó al Congreso un proyecto para establecer el 29 de agosto como Día Mundial de la Persona Donante de Órganos.

La fecha remite al año 1999, día en el que un automovilista pasó en rojo el semáforo de Salta y y Ovidio Lagos y chocó el auto de la familia Trivisonno que se encontraba detenido en la esquina, accidente en el que falleció Antonella.

La entrevista con Domingo para armar