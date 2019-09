Un nene de dos años murió este jueves tras ser atacado por una jauría de perros en San Juan. El chiquito fue atacado por unos nueve canes. El caso recuerda la muerte de Diego Román, el chico de 12 años hallado muerto en un campo de Recreo (Santa Fe). Al principio se pensó que fue un brutal asesinato pero ahora no descartan que haya sido atacado por perros.

Según contó el abuelo del niño, Juan Antonio Peñaloza a Diario de Cuyo, el pequeño Sahir de dos años, fue mordido por varios perros de una finca ubicada a 50 metros de su vivienda, que compartía con su abuelo y con su mamá Antonella, de 20 años.

"Ya se había ido dos o tres veces antes el niño y los perros no le habían hecho nada. Quizás fue porque una perra había tenido cría hace poco", aventuró Antonio, todavía en shock.

"Fue todo en un instante –recordó–. Eran las 14 y le llevé un mate a mi hija y charlamos de las cosas que tenía que hacer para la escuela. Voy a mi pieza y siento que abren la puerta y ahí salió el niño. Salgo a buscarlo pero me fui en un sentido y nunca atiné que él lo había hecho para el otro. Incluso veo a un niño que creía que era él, pero después me di cuenta que era el hijo de otro muchacho. Regreso para la casa y entonces vi para el otro lado a los perros. De lejos parecía que estaban jugando. Caminé hacia ellos, grité por primera vez y empecé a correr. Pero ya no se podía hacer nada. Sólo pude alzarlo y gritar por ayuda".