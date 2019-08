La búsqueda del cuerpo de Paula Perassi en el terreno ubicado entre Luis Palacios e Ibarlucea terminó este lunes sin resultados positivos. Sin embargo, no se descarta que se inicie un nuevo trabajo, esta vez, a cargo de perros entrenados. Desde la defensa de la familia de la joven desaparecida en 2011 remarcaron que la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) refuerza el hecho de la que joven fue víctima de una estructura conformada por sectores policiales y políticos de San Lorenzo.

“El tema de las excavaciones se terminó ayer”, confirmó el abogado de Alberto Perassi, José Ferrara en diálogo con Rosario3. Según señaló, el antropólogo Juan Nóbile, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) consideraba por estas horas, la posibilidad de avanzar en un nuevo rastreo de la zona utilizando perros entrenados.

“Aunque la causa estuviera cerrada, el cuerpo de Paula se seguirá buscando siempre. Siempre que tengamos un dato se va a salir a confirmar, vamos a salir a buscarlo”, advirtió y explicó que en esta oportunidad, se trató de un escenario de rastrillaje más concreto y acotado que en otras oportunidades, como por ejemplo, cuando el EAAF “limpió” una cava en Puerto General San Martín.

Ferrara no tuvo contacto directo con la fuente que acercó a Nóbile el dato de la posible presencia de un cuerpo de mujer en esa zona y consideró que no pueden establecer interpretaciones sobre la ausencia de restos en el lugar. “Siempre que surja un dato con la entidad suficiente el equipo forense estará a disposición”, señaló y agregó en este sentido: “El Equipo Forense no comparece ante cualquier circunstancias sino sólo si existe la certeza de que hay una desaparición del cuerpo y de que algún poder del Estado ha colaborado en ello”.

“Acá estamos en un terreno dentro de la jurisdicción de la Unidad Regional 17 de Policía, y sabemos la logística que ha tenido en esta causa, estuvieron imputados por eso”, manifestó. “En el juicio el tribunal desconoció esta estructura desaparecedora en un importante retroceso de la jurisprudencia en la materia. Todos saben que acá participó la Policía, que Paula está muerta y que la hicieron desaparecer”, remarcó.

Finalmente, se mostró confiado en poder revertir el fallo judicial que dejó libre a los 9 imputados en mayo pasado durante la revisión del caso entre el 8 y 10 de octubre. “El caso Perassi cayó en la impunidad”, sostuvo.