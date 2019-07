Los comedores escolares de la provincia denuncian una grave situación en medio de la crisis económica. Están atrapados entre el congelamiento de las partidas que reciben del gobierno nacional que se volvieron insignificantes y la falta del pago de los aumentos establecidos de las mismas de parte de la Provincia. Y para colmo, el año pasado se sumaron más de 10 mil raciones de comida a las que se venían entregando.

La CTA Autónoma junto a Amsafe y ATE Rosario denunciaron que el gobierno nacional hace 3 años que mantiene congeladas las partidas de refuerzo tradicional para los comedores escolares: por ración, se perciben $1,62 para los comedores y $0,62 para la copa de leche. “Y hay más de 16 mil raciones que ni siquiera lo reciben”, advirtieron.

“Advertimos que la situación en estos espacios viene de mal en peor, que ante los incrementos en los principales productos utilizados en los comedores se hace difícil sostener un menú adecuado”, sostuvieron en un comunicado.

De acuerdo a lo que precisaron, actualmente el aporte provincial para comedores escolares es de $18,50 por ración, y el de Nación $1,62. Asimismo, para las copas de leche la provincia invierte $6,30 y el gobierno nacional $0,68. “Desde los gremios venimos denunciando que los aportes enviados por Nación están congelados desde hace 3 años y que creció dramáticamente la cantidad de niñxs que acuden a los comedores escolares”, alertaron.

Según indicaron, en los últimos dos años, se incrementaron los pedidos de creación de nuevos servicios, principalmente de copa de leche: en 2017 se crearon 41 nuevos servicios de copa de leche, lo que representó un total de 6177 raciones nuevas; mientras que en 2018 se crearon 60 servicios, con un total de 10.128 nuevas raciones. Estos nuevos servicios no reciben los aportes de Desarrollo Social de la Nación, debido a su congelamiento desde 2016. “La Cocina Centralizada de Granadero Baigorria, que elabora 14.000 raciones diarias, sólo recibe el aporte del refuerzo para 10.000 raciones”, pusieron como ejemplo.

En cuanto al aporte provincial, señalaron: “Llega todos los meses en tiempo y forma pero, a la fecha, el aumento correspondiente al mes de julio no se hizo efectivo. Mientras que Desarrollo Social de la Nación no sólo envía montos irrisorios, si no que los envía cada 3 meses resintiéndose así el servicio de comedor y copa de leche de las escuelas de la Provincia”. Y aclararon: “En relación al monto provincial destinado por ración, se actualiza dos veces al año aunque, al igual que los salarios va muy por detrás de la inflación y solo cubre el 50% de lo que debería ser la partida”.

“Es, sin dudas una burla, porque ni de limosna puede catalogarse”, lamentaron. “En el país del pan, 5 millones de niñxs pasan hambre. Insistimos que el hambre es un crimen y tiene responsables”, concluyeron.