El dueño de un restaurante en Puerto Palermo, Albania, atacó a un grupo de turistas españoles después de que se quejaron sobre su comida y decidieron cancelar el pedido. El propietario del lugar, identificado como Mihal Kokedhima, de 51 años, fue a la cocina por un cuchillo para amenazarlos y se lanzó sobre el capó del auto en el que iba el grupo de turistas.

Todo se dio en segundos. El hombre enloquecido se lanzó contra el capó del vehículo en el que se encontraban también dos albaneses, conductor y guía, y rompió el parabrisas. En la grabación, publicada en Twitter por el periodista Vincent Triest, se pueden escuchar los gritos de los turistas y sus acompañantes, quienes intentaban convencer al atacante que se calmara, según publicó ActualidadRT. Extreme road rage caught on camera in Albania, after an Albanian restaurant owner attacked a group of Spanish tourists. pic.twitter.com/kLMYzWkRVH — Vincent Triest (@VincentTriest) August 17, 2019 El propietario permaneció unos seis minutos en el capó del vehículo. Después de viajar de esta manera unos tres kilómetros intentó abrir la puerta del conductor y atacarlo, y ese fue el momento cuando los turistas pudieron escapar. Después del incidente, el ministro de Turismo del país, Blendi Klosi, se reunió con los turistas y les pidió disculpas por lo ocurrido.