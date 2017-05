Un pueblo de Italia pagará para conseguir habitantes

Las autoridades de Bormida, un pequeño pueblo ubicado en las montañas al noreste de Italia, publicaron a través de las redes sociales un particular aviso. En la solicitada ofrecen 2 mil euros a quienes se quieran ir a poblar el lugar.

En la localidad italiana viven 349 personas y tiene grandes posibilidades de convertirse en una “ciudad fantasma”. Por este motivo el alcalde, Daniele Galliano, decidió buscar una solución y lanzó el pedido de habitantes a través de internet. La respuesta no se hizo esperar y recibieron mensajes de todas partes del mundo.

Galliano anunció a través de Facebook que se pagará 2 mil euros en efectivo a quienes se muden a Bormida. Allí los futuros inquilinos pagarán un poco más de 10 euros por semana, según informó el periódico Daily Mail.

Pero antes de decidir embarcase en el proyecto hay que tener en cuenta algunas consideraciones, debido a que encontrar trabajo puede presentarse como un problema. El pueblo tiene solo cuatro restaurantes y una iglesia.

Entre las consultas que recibió el Alcalde desde distintas partes del mundo se encuentra la de un interesado que preguntó si hay buena conexión a internet. "Mientras haya buen wifi no tengo que preocuparme por el empleo local, puedo trabajar a distancia. Mi mayor interés no son los 2 000 euros, sino lo hermoso del aire de montaña y la lejanía de las ciudades”.

En otra de las respuestas al extraño pedido se puede leer: "Señor Alcalde, puede contar conmigo. No es por la oferta, sino que el lugar es hermoso", mientras que otro de los usuarios escribió: "Me encantaría vivir allí. Espero que el proyecto avance porque me mudaría ahí inmediatamente".

Por su parte, el dueño de uno de los restaurantes del lugar que no es tan optimista al respecto de la llegada de nuevos habitantes a la región dijo que "no hay mucho para hacer aquí. La vida es tan simple y natural con bosques, cabras, la iglesia y mucha buena comida. La vida está libre de estrés", expresó.

Para bajar un poco las expectativas de tantos interesados en llegar Bormida, un concejal seguró que se le dará la bienvenida a todo aquel que se quiera instalar en el pueblo, pero recordó que aún el proyecto no fue confirmado. "Estamos en lo alto de la montaña, pero no muy lejos del mar. Tenemos un estilo de vida saludable y el aire es muy puro", concluyó.