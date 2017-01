2666, de Roberto Bolaño

«La creación más audaz de Bolaño. Es valiente de una forma que pocas obras lo son: elimina de golpe la brecha entre lo divertido y lo solemne.» Henry Hitchings, Financial Times

«Una obra de un poder y una complejidad arrolladores. Un alegato final digno de un maestro.» The Boston Globe

2666 fue galardonada con los premios Ciudad de Barcelona, Salambó, National Critics Circle Award y Altazor, calificada como uno de los mejores libros de 2008 por The New York Times y elegida por 81 críticos y escritores de España y Latinoamérica como uno de los mejores libros en lengua castellana de los últimos 25 años.

