A casi 150 años de la implacable epidemia, reaparece la fiebre amarilla

“En el caso de los soldados argentinos, fueron conducidos por el General Julio de Vedia hacia territorio nacional, acantonándose en Corrientes y en el norte de Santa Fe, lugares donde si bien no se conocen cifras de decesos, las defunciones superaron en mucho la media”, explicó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo