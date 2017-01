A favor y en contra: repercusiones por el proyecto de reforma judicial

Así las cosas, opinó que las modificaciones que planea el ministro de Justicia poco afectarían a los magistrados aunque tal vez sí, obstaculicen la labor de los abogados porque no dejarían de correr los plazos judiciales.

Sobre el horario de atención, de 7 a 13, Palacios aclaró también que los magistrados trabajan también por la tarde: “La mayoría de los jueces trabajamos todo el día porque no hay manera, nos supera la cantidad de trabajo”.

“Por una cuestión ordenatoria se han establecido vacaciones fijas. Es un régimen particular de vacaciones que tiene en mira la organización del propio sistema”, señaló y descartó que se trate de una “situación de privilegio”.

Explicó, por otro lado, que la feria judicial tiene una lógica, que es no entorpecer el sistema y recordó que desde el comienzo del nuevo sistema penal santafesino, en tribunales hay actividad todos los días, fines de semana incluidos.

La intención del ministro de Justicia, Germán Garavano, de reducir la feria judicial –entre otras modificaciones al sistema judicial– trajo las primeras repercusiones que ya anticipan un largo debate. Desde el Colegio de Magistrados, su presidente Alfredo Palacios mostró varios reparos; en tanto, desde el Colegio de Abogados, Hernán Racciatti dijo estar a favor de la propuesta. Ambos aclararon que sus posturas reflejan una opinión personal porque las instituciones a las que representan aún no han acordado una posición común.

