Acto en la Plaza y críticas a Macri en los 40 años de las Madres

Y finalizó: "Nuestros hijos están en la plaza cada jueves. No nos vencerán. 30 mil, presente. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre, y venceremos".

Luego bromeó en relación a Macri cuando dijo: "El presidente no quiere que las mujeres de nuestra edad disfrutemos de nuestra vida". Y se puso más seria: "Por más que quieran hacernos daño a diario, por más que quieran banalizar la dictadura, el terrorismo de Estado. La historia esta escrita y grabada en la memoria. A cada una nos corre la historia por las venas", señaló.

"No somos para nada iguales a los represores. Seguimos con esta lucha. Además quiero agradecer a las Madres, porque vamos juntas. Seguimos acá, no necesitamos llamarnos para venir", destacó Cortiñas.

Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora cumplieron 40 años desde aquella primera ronda y lo celebraron en el lugar del origen: en la Plaza de Mayo. Allí se desarrolló un acto con presencia de muchas organizaciones de Derechos Humanos y público en general. Nora Cortiñas, presidenta de la fundación, dio un encendido discurso de repaso por estas cuatro décadas de lucha y no faltaron las críticas al gobierno de Mauricio Macri.

