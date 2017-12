Admiten la posibilidad de que el submarino no sea hallado nunca

En torneo a la desaparición del submarino ARA San Juan, que ya lleva más de 25 días, desde el ámbito judicial empiezan a admitir la posibilidad de que el navío no sea hallado nunca. Lo dijo la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien aseguró que está “tomando medidas” ya pensando que “no pudiera ser ubicado”.

"Estoy tomando medidas ya pensando que no pudiera ser ubicado, o si pudiera, que no pueda ser reflotado de inmediato", confió la magistrada en diálogo con radio La Red de Buenos Aires.

Yáñez contó además que analiza doce cajas de información que envió la Armada y planteó que "hay chances de saber qué pasó" y no descartó las hipótesis de “accidente o negligencia”.

"Hoy la carátula es averiguación de ilícito, pero sin atarme a ninguna figura legal. El organigrama de la Armada es amplio, hay muchas áreas y hay que ser prolija para determinar si hubo alguna responsabilidad", señaló la jueza.

Yáñez también reconoció que "trascendió que hay una investigación en el seno de Armada para determinar si hubo alguna falta disciplinaria. Eso va a tener que ser parte de la causa".

Con relación al operativo de búsqueda de la embarcación, que se desarrolla en el área del Golfo San Jorge, Yánez aseguró: "Me manejo con la hipótesis de máxima de que no lo fuéramos a ubicar, y si lo ubicamos que no lo pudiéramos reflotar".

Aunque luego comentó: "Yo no me puedo olvidar de la causa, estoy en contacto con los familiares, y vamos a seguir investigando".