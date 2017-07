Afip lanza en agosto nuevo plan de pago de deudas impositivas

Este Puente Fiscal buscará complementar "el saneamiento financiero de las empresas, les permitirá refinanciar y liberar el cupo del actual Plan Permanente”, sostuvo Abad, quien no obstante advirtió que para poder ingresar “habrá un análisis previo de la solvencia de quien pida este programa, también habrá un resguardo de deudas relevantes” para no financiar a quienes con su accionar puedan llegar a afectar las cuentas del Estado.

Esta deuda acumulada no pudo regularizarse a través de los Planes Permanentes de Financiación, con un plazo de entre 3 y 6 cuotas, por lo que se dispuso este nuevo programa cuyo plazo de suscripción cerrará el 31 de octubre próximo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo