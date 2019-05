Alberto Fernández: "Cristina es una víctima del sistema judicial"

La palabra más buscada. Finalmente, en un improvisado encuentro con periodistas este sábado por la noche, el precandidato a presidente Alberto Fernández habló sobre la fórmula que tomó por sorpresa a todos. Incluso a él mismo. “No era el lugar donde esperaba terminar”, reconoció. Y defendió a su compañera Cristina Fernández de Kirchner de los embates judiciales. El martes comienza el primer juicio en contra de la ex presidenta y actual senadora nacional y precandidata a vice.

“(Cristina) es una víctima del sistema judicial”, dijo Alberto Fernández, según publicó La Nación, durante un breve e improvisado encuentro con periodistas frente a su casa en Puerto Madero.

"Esta causa es una vergüenza, es un estropicio jurídico –aseveró sobre el juicio que se inicia el martes–. Lo único que hacen es impulsarla a toda costa porque creen que eso va a estropear a Cristina. Piensan que si Cristina está sentada ahí la afectará electoralmente, pero no se dan cuenta de que la gente ya sabe que Cristina es una víctima del sistema judicial".

Sobre su precandidatura a presidente, admitió que “no era el lugar donde esperaba terminar" pero dijo que está “comprometido”: "Durante los seis años en los que fui Jefe de Gabinete puse todas las horas de mi vida. Puedo dar toda mi dedicación, mi conocimiento".

"Las circunstancias hicieron que yo termine acá. Ahora a trabajar. La Argentina necesita del esfuerzo conjunto para salir de una crisis inconmensurable", aseguró Fernández sobre el compromiso que asumió al encabezar la fórmula presidencial.

"Macri va a dejar una Argentina de muy mala calidad, en todo sentido, económica e institucionalmente", agregó. "Sé dónde me voy a meter, pero no me asusta. El Fondo (Monetario Internacional) lo conozco. Sé quiénes son y cómo actúan. Ya negocié con ellos en el 2003. No le tengo miedo. Lo ideal es que lo hagamos entre todos para encontrar una salida para los compromisos que la Argentina tiene con el mundo", agregó el ex jefe de Gabinete.

Sobre su compañera de fórmula, explicó: "Cristina a veces tiene posiciones más inflexibles. Pero con la que me reencontré tengo más cosas en común que diferencias".