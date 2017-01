Alerta perros: cómo evitar un golpe de calor

A todo esto, sumarle un cepillado diario de la mascota para quitar el pelo muerto es una buena opción. Se recomienda no raparlos, ya que el pelaje es aislante de cualquier factor externo, también del aire caliente.

No sólo cuando hacen ejercicio los pichichos están expuestos a los riesgos del calor. También en casa hay que tomar recaudos, aparte del agua siempre a disposición.

Hay que saber que los cánidos tienen una gran carencia de termorregulación en relación al hombre: no transpiran, por lo que cuentan con una vía menos para eliminar calor. Es una especie que sufre mucho más el calor que el frío.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo