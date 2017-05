Alfonsín: "Algunos en el PRO tienen una mirada distinta sobre la dictadura"

El diputado nacional de la UCR Ricardo Alfonsín se refirió este domingo al fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 en el caso de un delito de lesa humanidad. En diálogo con Radio 2, el legislador sostuvo que le “da pena por lo que se dirá en el mundo”.

El representante de la UCR, analizó la actualidad del país y confesó que ve a una “Argentina con muchos problemas”.

“Muchos de ellos son consecuencias, algunas tardías, de errores cometidos con anterioridad. Más allá de cuál sea el origen de los problemas, lo cierto es que el Gobierno tiene la responsabilidad de resolverlos”, expresó el hijo del ex presidente.

Además, opinó: “Es necesario mucho diálogo, tolerancia, humildad. Nadie es dueño de la verdad en política. Sólo a partir de la confrontación de las ideas y argumentos, escuchando a quien piensa diferente, uno puede aproximarse a la decisión correcta”.

“Le pido a mi partido que trate de promover ese diálogo interno dentro de Cambiemos y después con el resto de las fuerzas políticas”, añadió. En tanto, destacó: “Con la grieta no prospera ningún país”.

En diálogo con el periodista Daniel De Paola (Todavía No Es Tarde), Alfonsín expresó: “La grieta alude a la forma de relacionarse de las distintas fuerzas políticas, con crispación y falta de respeto, esa es una manera de concebirla. Hay que terminar con eso. La otra es que si no acompaño tal cosa de un partido, estoy con el otro. Yo no soy ni del PRO ni del kirchnerismo, soy radical”.

"No pienso lo mismo que el PRO. Decíamos que (Cambiemos) era un frente plural, que había diferencias entre las fuerzas que lo componían, hagámonos cargo de eso. Ahora, si uno señala la diferencia pareciera que está con el Frente para la Victoria”, agregó.

El diputado explicó cuál es el rol de la UCR en el gobierno: “Lo que dijimos es que si no nos tocaba ganar las Paso, y como somos fuerzas que piensan diferentes, vamos a intentar influir en la gestión. Vamos a tratar de evitar que se cometan errores y no avalaremos cuestiones que no creemos que debamos avalar. Esa es la mejor manera de ayudar a los argentinos. Ser leal es señalar diferencia cuando uno cree que debe señalarlas”.

El legislador confesó que según algunas actitudes o hechos “uno tiene el derecho de sospechar que algunos en el PRO tienen una mirada distinta acerca de lo que ocurrió en la dictadura como así también acerca de lo que se hizo en los 80”.

“El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, dijo que los mas jóvenes tienen un handicap respecto de los que vivieron las dictaduras. Las más jóvenes no cargaban con la mochila de la dictadura. Imagínense si un dirigente de la comunidad judía dijera que las generaciones actuales no cargan con la mochila del holocausto, ¿qué dirían? Es una mochila con la que debemos cargar todos. Para recordarla y ser concientes de lo que es la condición humana y no incurrir en olvidos”, se expresó Alfonsín.

Y en el mismo marco opinó sobre el fallo de la Corte del 2x1 en los crímenes de lesa humanidad: “No creo que el fallo que se ha sancionado pueda modificar la cultura argentina. Me da un poco de pena por lo que dirán en el mundo. Porque éramos ejemplo para todos.El conjunto del pueblo argentino tuvo el coraje para acompañar la decisión de juzgar a los militares. Me avergüenza que vayan a creer que estamos cambiando. Ojalá trasciendan las reacciones que hubo en este sentido, para que vean que no estamos dispuestos a tolerar nada que pueda significar una valoración distinta acerca de lo que ocurrió con los derechos humanos en el país”, sentenció.

La UCR

“En 2001 se produjo la descomposición del sistema de partidos y lo que ocurrió en 2015, las experiencias políticas para algunos son síntomas de recuperación. Para mi gusto no son nada más que ensayos. La UCR se ha reunido con fuerzas con las que debería competir en lugar de estar en un frente común. Una vez que esas circunstancias desparezcan el partido debe darse un debate para regresar a sus orígenes”, diagnosticó.

Por último, el líder de los radicales habló de Eva Perón y el peronismo en general: “La grieta, en gran medida, es responsable de los golpes de estado y de muchísimos de los problemas que tenemos los argentinos. Evita es una personalidad que tuvo una sensibilidad muy especial con relación a los que sufren como consecuencia de una sociedad injustamente organizada. Tengo con ella la diferencia que tengo con el peronismo. El peronismo aunque ha progresado, no ha incorporado a su identidad, con fuerza de convicción, aspectos republicanos importantísimos. Necesitamos que el peronismo tenga mayor compromiso con las instituciones de la República”.