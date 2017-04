Allanaron a un hacker acusado de estafas online con tarjetas de crédito

- En cajeros automáticos: cuidar que en el techo no se hallen apostados cámaras de seguridad, son dispositivos diminutos que graban la contraseña que digitamos. - Tapar con la una hoja de papel o similar la mano que digita la contraseña. - Luego de digitar la contraseña, tocar, aunque sin activar, todos los botones. Esto es porque las cámaras a veces son termosensibles y si bien cubrimos las manos al digitar, al descubrir la misma queda la impresión de calor en las teclas utilizadas. - Operaciones electrónicas, solo en sitios seguros con certificados HTTPS. - Tener precaución en no dejar datos personales utilizando la red wifi pública. - Usar password complejas - Concurrir a comercios de confianza al hacer nuestras compras con plástico

El hacker, Carlos B., un hombre de entre 35 y 40 años, será imputado en libertad en los próximos días y quedó demorado hasta que se reciba información de antecedentes. En tanto, una segunda persona, Darío F., no fue detenido pero está relacionado con la investigación.

