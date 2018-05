Ambientalista subió al Monumento de los dos Congresos y generó tensión

Una mujer activista de Greenpeace escaló el Monumento de los Dos Congresos y generó gran tensión cuando integrantes del cuerpo de Infantería intentó bajarla.

El sitio Minuto Uno publicó que la ambientalista le puso una máscara de gas a la estatua en el marco de una iniciativa para concientizar sobre la calidad del aire en Buenos Aires. Mientras la activista se encontraba realizando la puesta en escena, miembros del cuerpo de Infantería de la Ciudad se desplegaron con el objetivo de que descienda.

El coordinador de calidad del aire de Greenpeace, Ingo Boltz, explicó en declaraciones a C5N: “Estamos haciendo mediciones de la calidad del aire en la ciudad porque las que se hacen son insuficientes. No sólo por pocas, sino porque no se miden todos los contaminantes perjudiciales para la salud y eso, es muy peligroso".El miembro de Greenpeace contó que los miembros de Infantería "no tenían sus propios seguros y se los prestamos nosotros para que puedan subir. Esperemos que nadie termine lastimado", concluyó.