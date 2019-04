"Antes pedía delivery todos los días; ahora no lo hago más"

La actriz Paola Krum se sumó a los integrantes de la farándula que también están preocupados por la crisis económica y contó que se vio obligada a hacer ajustes en sus gastos por la suba de los precios.

"Antes pedía delivery todos los días y salía a comer; ahora la verdad que no lo hago más. No se puede", afirmó.

En referencia a los aumentos en los servicios, específicamente en la tarifa de gas, dijo: "Tengo en mi casa calefaccionado un solo ambiente porque me han llegado fortunas que digo «así no se puede vivir»”.

Consultada por CNN Radio sobre si alguna vez pensó en retirarse, respondió: "No, lo que me pasa es que cada vez me pongo un poquito más exigente con lo que me gusta, pero al mismo tiempo no es un momento para hacerlo con esta crisis, económicamente hablando".

“Todo cuesta un huevo. Vas al supermercado y no te alcanza. Entonces me encontré en una situación en la que me aparecían trabajos, textos y propuestas, y yo la verdad que estaba esperando que apareciera algo mejor. Viste cuando decís «ay, no, mejor espero un poquito más» y voy contando la platita que me queda", concluyó la actriz.