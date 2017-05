Arrepentido de Odebrecht confirmó que pagó coimas y mencionó a Arribas

La diputada Elisa Carrió hizo una denuncia penal en Comodoro Py para que el funcionario esclareciera su situación, expediente que le tocó al juez Casanello y al fiscal Federico Delgado. Pese a la insistencia de Delgado, el juez decidió cerrar la causa porque no había una acusación ni datos concretos contra el jefe de los espías. El fiscal apeló ante la Cámara Federal, pero su colega ante ese tribunal, Germán Moldes, desistió de sostener esa apelación, informó Clarín.com.

Meirelles confirmó no sólo los cinco giros por 594 mil dólares —conocidos por una nota del periodista Hugo Alconada Mont— sino otros cinco giros que completarían un total de 850 mil dólares.

Lo declaró ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado por otra causa relacionada con Odebrecth. Sin embargo, sus dichos repercuten sobre la investigación en la que Arribas había sido sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral, decisión que el fiscal general Germán Moldes decidió no apelar la semana pasada.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo