Arroyo Seco: allanaron una comisaría y la casa de un inspector

La Policía Federal allanó este martes la seccional 27ª de Arroyo Seco y el domicilio particular de un empleado municipal que firmó el acta de inspección del boliche Punta Stage la madrugada de la fiesta electrónica en la que murieron dos jóvenes, informaron fuentes del caso.

