Aseguran que un sindicato busca cambiarle el curso al Carcarañá

El letrado aseguró que no tienen autorización para las obras debido a que afectan el entorno natural. “La comuna hizo la denuncia documentada al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia y al Ministerio de Recursos Hídricos y Vías Navegables”, precisó y confió en que hubo una inmediata respuesta. “Se pidió la suspensión de las obras”, sostuvo.

