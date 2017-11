Asfixió a su beba y le puso guantes en las manos para que no la rasguñara

Una mujer mató a su hija de dos años en su casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela, y dijo que lo hizo porque no tenía nada para darle de comer. Aparentemente la asfixió con una almohada y le puso medias en las manos a la pequeña para que no la rasguñara.

Una vecina relató que la joven salió corriendo de la casa mientras era perseguida por su hermana, quien gritaba que la detuvieran porque había matado a la beba. Al ser detenida, confesó que “estaba cansada de la situación“. Fue imputada por “homicidio agravado por el vínculo”.

“La maté, ya está, me aseguré. No podía darle de comer, ahora ya no va a sufrir más. Ya no podía soportar más esta situación, estoy muy cansada”, fue lo que, según trascendió, le dijo a los uniformados.

La joven vive con su hermana, no tiene trabajo y sólo recibe un plan social.

Intervino en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Hernán Bustos Rivas.