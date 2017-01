Así quedó el cronograma de feriados: el 20 de Junio y el 24 de Marzo se trasladan

13 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Según se indicó desde el gobierno nacional, las razones por las que se tomó esta decisión son: que las ganancias económicas que se calculaban por turismo no fueron las esperadas y la necesidad de cumplir con los 180 día de clases.

