Avanza el mega oulet de zona oeste pero hay preocupación por los pequeños comerciantes

La Cámara Civil y Comercial rechazó un recurso de amparo contra la construcción del centro comercial Paso del Bosque que presentaron varios concejales y organizaciones comerciales. En contacto con Radio 2, el edil Eduardo Toniolli había expresado preocupación por las consecuencias que semejante predio podría traer a los pequeños y medianos comerciantes de la zona, incluso del centro.

“Lo que decimos es que esta obra no se encuadra dentro de la ley de grandes superficies que obliga a hacer un estudio de impacto”, advirtió el concejal en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2. En sentido, el edil advirtió que la Cámara falló contra la medida cautelar para frenar la obra, pero todavía no se expidió sobre la cuestión de fondo que es, justamente, que no se encuadró el proyecto dentro de la ley de grandes superficies.

“Laa ley es para (comercios o centros de comercios) de más de 1.200 metros cubiertos. Éste tiene mas de 14 mil metros cubiertos”, alertó.

Para Toniolli un predio comercial de semejante tamaño puede perjudicar la actividad de los comerciantes de la zona e incluso del casco histórico. “Por cada empleo que da una de estas grandes superficies, se pierden tres” del mediano y pequeño emprendimiento.

El mega oulet Paseo del Bosque está ubicado en Circunvalación y Sorrento. Según consta en el sitio web de Grupo Di Santo –la firma que está detrás de la iniciativa–, el proyecto supone la generación de unos 450 puestos de trabajo.

Concejales y comerciantes habían presentado el recurso de amparo en mayo pasado, sin embargo ya desde junio de 2014 los comerciantes y vecinos de la región habían expresado su preocupación cuando conocieron el anteproyecto.