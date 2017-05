Avanza la declaración de emergencia para el sector lácteo

Voceros de la Legislatura indicaron que en el tratamiento en comisiones se añadieron artículos que ampliaron "el alcance de la emergencia para que no solo abarque a la industria láctea, sino también a otros integrantes como el transporte o la producción primaria".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo