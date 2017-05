Avruj: “El gobierno acata el fallo de la Corte Suprema"

Avruj dejó claro que esa posición no significa que no se tomen en cuenta “las consideraciones personales y sentimientos que se afectan y se hieren, mucho más cuando se trata de familiares directos de las víctimas”.

“Tenemos que ser respetuosos, es un fallo del máximo órgano de la Justicia”, dijo Avruj en diálogo con AM 750, al ser consultado sobre el fallo de la Corte Suprema en el caso de Luis Muiña, que redujo el cómputo de la prisión al concederle el derecho del 2x1, de acuerdo a lo que establece la ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001.

