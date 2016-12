Bajaron los homicidios pero hay más víctimas entre jóvenes y niños

Es marcado el incremento de los asesinados “planificados” o por “ajuste de cuentas” y "venganzas" , según señala el informe oficial. En Rosario, pasaron de 58 en 2014 (el 27,3 por ciento del total) a 85 en 2015 (36,3 por ciento), aunque no todos los casos están especificados.

“Esperamos que se consolide”, añadió sobre la baja en los asesinatos y diferenció: “Habría un declive marcado en el departamento Rosario y no en el departamento La Capital”.

El informe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que cruza datos con los ministerios de Seguridad y Salud, señala que en el departamento Rosario las personas asesinadas que no llegaron a cumplir los 30 años fueron 53,4 por ciento en 2014 (250) y subió a 62 por ciento en 2015 (254).

