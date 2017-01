Beca para cursar uno de los mejores MBA en Estados Unidos

Más info e inscripción: Global Social and Sustainable Enterprise

El beneficio será de US$50.000 para el mejor candidato y un apoyo económico equivalente a un tercio sobre el valor total de la matrícula para el resto de los elegidos. Se trata del posgrado que logró la segunda posición entre los 100 mejores MBA analizados Business as Unusual.

La Organización de Estados Americanos (OEA) abrió la inscripción para realizar un MBA en Global Social and Sustainable Enterprise en la Universidad Estatal de Colorado de Estados Unidos. Hay tiempo hasta el 1° de febrero para inscribirse.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo