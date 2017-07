Becas completas para realizar cursos cortos en Estados Unidos

Se abrió la convocatoria a las becas para el Programa Friends of Fulbright, que ofrece a 300 estudiantes universitarios de buen nivel académico la posibilidad de realizar cursos cortos en Estados Unidos.

