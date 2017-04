Belgrano lamentó la muerte del hincha arrojado de la tribuna

En el mismo texto, Belgrano admite que es "un día muy triste para toda la familia celeste" y pide "llamar a la reflexión y llevar tranquilidad a su comunidad acerca del involucramiento institucional para que se haga justicia por Emanuel". Además, asegura que "aquí no se trata de dar discursos efectistas, sino de actuar a fondo en el ámbito correspondiente. Ese es el compromiso real y verdadero de este Club".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo