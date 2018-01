Bernardello: "Nunca me quise ir de Newell's"

Hernán Bernardello regresó al club de sus amores. Y lo hizo luego de su paso por la MLS de Estados Unidos. El Cabezón contó en Zapping Sport que entrena a la par del grupo pese a que en octubre había quedado liberado y confesó que nunca se quiso ir de la entidad.

"Estoy feliz, muy contento de estar acá de nuevo, de poder hacer la pretemporada para ponerme a punto. Con ilusión, ganas e intentando que todo vaya bien", arrancó el ex Montreal Impact de Canadá en Radio 2.

Bernardello admitió: "No me quería ir, nunca me quise ir. Pero el fútbol es así, muy cambiante, y hay jugadores que se van y vienen. Pero más allá de todo, quiero mucho al club y se dio la posibilidad: soy acá, mi familia es de acá y estábamos cansados de estar afuera. Me llamaron y me convencieron enseguida".

"Cuando venía de vacaciones, se me hacía cada vez más difícil volver a irme. Entonces se mezclan sentimientos. Y cuando me llamaron, más allá de que analizaba muchas cosas, fue más fácil convencer a alguien que es del club", agregó.

El futbolista que pasó por Almería de España contó que "del plantel anterior, en el último que estuve, quedaron sólo Lucho (Pocrnjic) y el Negro Figue (Víctor Figueroa). También cambió la dirigencia. Pero veo que los chicos están muy entusiasmados".

"En relación al estado del club, hace poco que estoy. Intento informarme de lo que pasa en el club. Pero tengo que enfocarme en lo deportivo", señaló.

Acerca de Juan Manuel Llop, observó: "Lo veo muy metido. Es muy motivador. Pero de lo deportivo, no pude hablar puntualmente porque recién nos estamos conociendo".

Finalmente, afirmó que está buscando su mejor versión: "Estoy entrenando a la par, pero en la MLS quedamos afuera de playoffs rápido y ya a fines de octubre estaba liberado. Uno intenta entrenarse para llegar bien donde me tocara, pero no es lo mismo hacerlo con un equipo que con un profe. En cuestiones técnicas, tácticas. Hago todo con el grupo y espero ponerme a punto lo más rápido posible".