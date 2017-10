Boudou en el banquillo: comenzó el juicio oral por el caso Ciccone

Este martes comenzó el juicio oral y público contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la venta de la ex Ciccone Calcográfica. Boudou, quien también fue ministro de Economía del kirchnerismo, enfrenta las acusaciones de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La pena por esos delitos puede ser de hasta 10 años de prisión.

Según informó Télam, el proceso comenzó pasadas las 9.30 en los tribunales de Comodoro Py, con la presentación de las partes y menos de una hora después se anunció un cuarto intermedio hasta el martes próximo.

El ex vicepresidente no es el único sentado en el banquillo: también son juzgados José María Núñez Carmona, amigo de Boudou; Alejandro Vandenbroele, acusado de ser su testaferro; el ex jefe de asesores de la Afip, Rafael Resnick Brenner; el ex funcionario del Banco Mundial, Guido Forcieri; y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.

El tribunal está integrado por Pablo Bertuzzi, María Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel. La acusación está a cargo del fiscal Marcelo Colombo y son parte en el juicio la Oficina Anticorrupción, representada por el abogado Ignacio Irigaray, y la Unidad de Información Financiera, representada por la abogada María Eugenia Talerico.

Boudou fue procesado por haberse quedado con la ex Ciccone Calcográfica cuando era ministro de Economía. Núñez Carmona y Vandenbroele habrían colaborado en la maniobra como intermediarios para luego adjudicarse la impresión de billetes y boletas electorales.

En unos quince días, de acuerdo a lo publicado por La Nación, Boudou y del resto de los acusados podrán declarar, lo que genera mucha expectativa porque Vandenbroele negoció con el gobierno hasta último momento para presentarse bajo la figura del arrepentido pero no se concretó y porque hasta aquí no se conocen declaraciones de Núñez Carmona, el único que puede unir a los Ciccone con el ex vicepresidente y la Afip.