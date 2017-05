Brasil dice que permite vuelos británicos por "cuestión humanitaria"

El asunto, si bien estuvo presente en un comunicado de la canciller Malcorra en marzo pasado, no tuvo una respuesta oficial brasileña.

Según el portavoz gubernamental brasileño, Brasil no permite transporte ni aéreo ni fluvial británico que no sea considerado humanitario, como envío de tropas o pertrechos militares hacia o desde Malvinas.

El Palacio de Itamaraty, la cancillería brasileña, dijo que su posición oficial es no comentar el episodio y un portavoz del Ministerio de Defensa reiteró que quien se encarga de recopilar la información sobre estos vuelos es la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que confecciona reportes sobre estos episodios.

