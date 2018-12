Broglia: "Ese dedito dando vueltas, algunos no lo van a poder usar más"

Raúl Broglia admitió que Rosario Central se sacó una pesada mochila con el título obtenido en Copa Argentina. Y que a partir de ahora, la dirigencia podrá trabajar con mayor tranquilidad.

En Zapping Sport, el ex presidente canalla también confesó que tomó "mucha cerveza" en el viaje de ida a Mendoza y le tiró un palito a los que cargaban a los hinchas por la falta de vueltas olímpicas.

"Estas cosas son muy emocionantes para uno. Te hacen sentir muy bien. Nos hemos sacado una mochila grande que teníamos y presumo que tendremos más tranquilidad para lograr más cosas", inició.

Y luego, tiró: "Ese dedito que hacían algunos dando vueltas, ahora no lo van a usar más".









El ex mandamás centralista confesó que se dio ciertas licencias antes del juego: "Hacía tiempo que no tomaba tanta cerveza en el camino. Recibí las muestras de afecto de la gente, me decían 'Raúl, tómese una latita'. Tomamos y charlamos un rato.Y a la vuelta un poco más", dijo entre risas.

"Esto nos permitirá trabajar en otras cosas importantes para Central. A mí me gusta el fútbol femenino, el hockey, nada que ver con el fútbol profesional; son actividades importantes para un club con 60.000 socios".





Bauza junto a Broglia, en la pretemporada.



Finalmente, habló de Edgardo Bauza: "En Costa Rica, charlamos mucho con él. Estuvimos doce días . A mí no me terminaba de convencer su forma de hacer jugar a los equipos y se lo dije. Y él me explicaba. Cuando se discute con respeto, se encuentran puntos medios que hacen que la gente madura veamos las cosas de otra manera

"Tengo que aceptar que el planteo de él era salir campeón y lo logró. Jugando lindo o no, eso es otra cosa", cerró.