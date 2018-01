Broglia: "Yo no tenía ninguna gana de que viniera Méndez"

Raúl Broglia volvió a mostrarse plenamente sincero y no escondió que no deseaba que Jesús Méndez regresara al club. En Zapping Sport, el presidente de Central sacó a la luz un antiguo episodio con el mendocino y su padre por el cual la relación quedó seriamente dañada y que provocó que no hiciera ninguna fuerza para traerlo otra vez.

"Fue una operación de prensa, porque no hubo ningún contacto. Pero yo tengo mis razones para que no volviera. Es una historia un poco larga con él y con su padre", comentó el mandamás centralista en Radio 2.

E hizo un poco de historia: "Tiempo atrás, ellos me vinieron a reclamar un dinero que supuestamente, por lo que les dijo el el anterior presidente (Norberto Speciale), yo tenía para ellos. Cuando les dije que no era cierto, que él había firmado que Central no le debía nada, su papá tuvo una expresión que no me gustó".

"Me faltó el respeto. Y durante un mes y medio venían reclamar una plata que nosotros no teníamos. Yo le decía que fueran a reclamárselo al ex presidente. Él legalmente nunca reclamó nada. Estaba todo cancelado, al menos así figuraba en los papeles. Por todo eso, yo no tenía ninguna gana de que Méndez viniera al club. La relación quedó muy mal", agregó.

Por último, admitió que están "buscando un zaguero joven y con proyección. Estamos en una etapa en la que creemos que tenemos el equipo armado, pero que se puede completar con algún préstamo. Alarcón, que era el posible suplente, tuvo rotura de ligamentos. Hay que traer a alguien que cubra por alguna eventualidad".