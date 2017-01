Brutal asalto con una escopeta a tradicional heladería

“En este barrio de ha recrudecido la inseguridad de manera impresionante; acá no pasa nunca un móvil, hay inoperancia policial, estamos desprotegidos en todo aspecto”, cerró con mucha indignación.

Bibiana indicó que “dispusieron de todo el tiempo, porque estuvieron por lo menos 10 minutos acá”. Y advirtió que “había pulsado el botón de pánico” pero la policía no llegó para evitar el robo o para interceptar a los delincuentes.

“Entraron rápido, uno tenía una escopeta, que no sé cómo pudo llegar hasta acá con esa arma”, comentó la propietaria con crudeza. “Fueron reduciendo a la gente, tiraron a todo el mundo al piso con un nivel de agresividad impresionante”, agregó.

Un violento asalto se produjo en la conocida heladería ubicada en bulevar Avellaneda y Zeballos, en el barrio Echesortu. Tres personas ingresaron al local cuando estaba lleno de clientes, que fueron obligados a tirarse al piso y les robaron sus pertenencias. También se llevaron el dinero de la caja. Según el testimonio de la dueña del negocio, los asaltantes tenían “una escopeta” y dos de ellos actuaron a cara descubierta. “Se tomaron todo el tiempo, yo accioné el botón de pánico pero la policía no llegó”, advirtió la propietaria.

