Brutal ataque a un taxista: lo tomaron del cuello y amenazaron de muerte

Un taxista fue víctima de un brutal ataque de delincuentes en la zona norte. Ocurrió este martes a las 5 y media de la mañana cuando dos personas lo pararon en Superí y Molina y tomaron el viaje. A las pocas cuadras lo tomaron del cuello, lo amenazaron de muerte y la robaron apenas $200.

Juan habló con el móvil de El Tres, mostrando parte de su vestimenta rota producto del forcejeo con los ladrones, quienes a las pocas cuadras de haber tomado el servicio con destino al hospital Alberdi le avisaron que se trataba de un robo.

"A los 100 metros me tomaron del cuello y me empezaron a ahorcar con las manos. Me decían que me iban a matar mientras yo trataba de zafarme", indicó el conductor.

"Otro de los delincuentes se bajó y se acercó a la puerta para golpearme y me pude defender", agregó al lamentar lo ocurrido.