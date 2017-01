Buscan a joven de Venado Tuerto perdida en Florianópolis

"No tengo ninguna señal de ella desde el 19, cuando llamó y dijo que estaba en Florianópolis", manifestó este lunes a Télam Erica, la mamá, quien afirmó que la joven se comunicaba con ella a diario, "incluso cuando se iba a ir por dos o tres días a algún lugar donde podía no haber señal de celular".

Vanina Roxana Cáceres, de 25 años y oriunda de Venado Tuerto, es estudiante de maestra jardinera y viajó a Brasil el 22 de diciembre, pero desde el 19 de enero no se sabe nada de su paradero, por lo que su madre comenzó una búsqueda a través de las redes sociales, mientras que por la tarde iba a hacer la denuncia policial correspondiente.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo