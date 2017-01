Buscan conductoras para el transporte urbano

La Empresa Mixta del transporte urbano de pasajeros puso en marcha una búsqueda laboral orientada a las mujeres, con el objetivo de impulsar políticas de género.

Según informó el municipio a través de un comunicado, quienes deseen desempeñar funciones deben tener entre 21 y 38 años, contar con carnet de conducir D2, haber culminado sus estudios secundarios y, preferentemente, con experiencia en el transporte público de pasajeros.

Las interesadas deben enviar su CV a recursoshumanos@subitealamixta.com.ar

La empresa Mixta realiza tareas de manera conjunta desde 2015 con la Dirección de Empleo de la Secretaría de la Producción, de la que reciben asesoramiento para abordar el proceso de selección a fin de encontrar un perfil profesional que pueda cumplimentar con los requisitos delimitados.

Desde el Instituto Municipal de la Mujer celebraron la iniciativa de la empresa de transporte.

“Poder correr a la mujer de las labores históricamente asociadas a su condición de género es una de las barreras a superar en pos de alcanzar la igualdad. Una iniciativa tal, que ha sido delineada conjuntamente con las áreas del Estado local que trabajan en la promoción del empleo, nos habla de una ciudad que se ocupa en combatir estereotipos y avanzar en el reconocimiento de derechos, en este caso el empoderamiento de las rosarinas que implica abrir nuevos caminos para la independencia económica”, manifestaron desde el área.

En la actualidad, el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros cuenta con una mujer conductora que presta sus servicios para la empresa Mixta, y anteriormente, hubo otras tres rosarinas que realizaron ese mismo trabajo.

Si bien la firma realiza una búsqueda permanente de mujeres que quieran ocupar este cargo, sus referentes expresaron que emergen muchas dificultades al momento de incorporarlas a sus filas, ya que prácticamente no se presentan postulantes que puedan incluir en el proceso de selección.

Analía se desempeña actualmente a bordo de la línea 112 y manifiesta una gran satisfacción por su trabajo: "Amo mi vocación, me llevó muchos años encontrar lo que realmente me gustaba y estoy feliz de haberme formado en la empresa. Me tratan bien, son muy respetuosos hacia mi persona, me han integrado muy bien y me siento muy feliz”.

Respecto a la relación con los usuarios, la conductora de la línea 112 afirmó: “Me han felicitado muchas veces. Yo me siento bien, no han hecho discriminación alguna; al contrario, han llamado a la empresa a felicitarme y yo en el trato soy muy educada, trato de poner lo mejor de mí, de marcar bien mi desempeño y debo darle las gracias a la empresa por darme la oportunidad de trabajo”.

Ante la apertura de la convocatoria, Analía no dudó en invitar a todas las mujeres a sumarse: “Es un trabajo lindo, se puede pensar que al trabajar con muchos hombres puede asustar, pero por el contrario es muy agradable, a mí en lo particular me llena de felicidad”.