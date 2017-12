CGT Rosario: “Damos por finalizada la medida de fuerza”

El titular de la CGT Rosario, Sergio Aladio, encabezó este martes al mediodía una conferencia de prensa en la que confirmó: “Damos por finalizada la medida de fuerza”.

El además dirigente camionero aclaró: “No estamos conformes con la ley aprobada”, pero remarcó que esta es “la democracia que nos toca”.

Aladio agradeció al bloque de diputados nacionales del “peronismo de Santa Fe que se mantuvo firme y no se entregó como en otras provincias”, en relación al acuerdo del gobierno con gobernadores que abrió la llave del voto de legisladores del PJ a favor del ajuste a los jubilados.

También mencionó al gobernador Miguel Lifschitz que se reunió con dirigentes sindicales por la reforma previsional y “les dijo que no la iba a acompañar”.

Sobre las próximas reformas, la impositiva y la laboral, Aladio señaló: “Vienen muy rápido los muchachos, mas rápido que el pueblo o algunos dirigentes a nivel nacional”. Confirmó que la seccional Rosario seguirá lo que diga la CGT nacional. “Vamos a ser orgánicos”, definió.

Paro por 24 horas

Este lunes la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un paro de 24 horas desde las 12 del lunes hasta este mediodía. La medida fue en contra de la sanción de la reforma previsional que finalmente se convirtió en ley esta mañana.

El paro no incluyó al transporte pero hasta las 12 no funcionaron bancos, oficinas públicas, escuelas y facultades, los comercios que no son atendidos por sus dueños y estaciones de servicio, entre otros.